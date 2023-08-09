Zafer Partisi'nin logosu aşırma çıktı Üzmit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin logosunun, Suriye Petrol ve Maden Rezervleri Bakanlığı logosu ile aynı olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com Türkiye'de yabancı karşıtlığı ile öne çıkan Ümit Özdağ ve kurucusu olduğu Zafer Partisi, her fırsatta doğruluğu dahi kanıtlanmamış provokatif olayları kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmedi. Ancak, özellikle Arap karşıtlığını öne çıkaran partide Özdağ'ın yardımcılarından birinin, Araplara vatandaşlık için ev sattığı iddia edilmişti.

Zafer Partisi'nin logosu çalıntı çıktı Arap karşıtlığı ile bilinen Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi'nin logosunun, Suriye Petrol ve Maden Rezervleri Bakanlığı logosundan aşırma çıktığı görüldü.

Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Özdağ'a tepkiler arttı.

