Zonguldak'taki kazada can veren baba ve kızı defnedildi Kazım Özsoy kontrolündeki otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına düştü. Kazada Özsoy ve kızı hayatını kaybetti. Baba ve kızı yan yana defnedildi.

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı

Güllük köyünde oturan ailesinin kışlık odun ihtiyacını karşılaşmak için İstanbul'dan gelip, ardından kızı ile akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra yola çıkan 3 çocuk babası Kazım Özsoy'un kullandığı otomobil, dün köy girişinde kontrolden çıktı.

Sürücü ve kızı hayatını kaybetti

14 DS 015 plakalı otomobil, 40 metre yükseklikten dere yatağına düştü. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özsoy olay yerinde, kızı Nazife Özsoy da hastanede hayatını kaybetti.

Baba ve kızı için öğle vakti Güllük köyünde cenaze namazı kılındı. Kazım Özsoy ile kızı Nazife yan yana toprağa verilirken, otomobilin hala dere yatağında olduğu görüldü.

"Çocuklarının yakacak ihtiyaçlarını kesip, tekrar İstanbul'a dönmek için gelmişti"

Kazım Özsoy'un geride ikiz bebek bıraktığını söyleyen Güllük köyü muhtarı Hüseyin Çetin, "Subaşı köyüne gidip, benzin alıyor. Dönüşte komşu köyle aramızdaki mevkide direksiyon hakimiyetini kaybederek kendini şarampole atıyor. Araçta kendisi ve kızıyla şarampole düşüyor. Orman İşletmesi'nden, köylüye yakacak odun temin etmiştik. Çocuklarının 1 yıllık yakacak ihtiyaçlarını kesip, tekrar İstanbul'a dönmek amaçlı gelmişti. İstanbul'da çalışıyordu. 3 çocuğu ile ailesi burada yaşıyordu." dedi.

"10 yıldır bariyerlerimiz yapılmadı"

Kazanın yaşandığı yere bariyer yapılmasını isteyen Çetin, "Burası için kaymakamlıktan bariyer istemiştik. Ama maalesef 10 yıldır bariyerlerimiz yapılmadı. Bu, 3'üncü kaza. Daha önce traktör ve kamyonet kazası olmuştu. Ölümlü kaza olmamıştı, 1 kişi felç kalmıştı. Canları yandı ama ölüm olmadı. Maalesef Kazım Özsoy arkadaşımız burada ölümlü kazayla karşılaştı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)