Zonguldak'taki traktör kazası can aldı

İHA
Türkiye'nin birçok şehrinde yaşanan traktör kazaları can alıyor.
Konunun son örneği Zonguldak'tan geldi.
Traktör devrildi
Durhanlı köyünde meydana gelen olayda Emine Öztürk (46) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Öztürk (46) önce Alaplı Devlet Hastanesine ardından Ereğli Özel Bir Hastanesine getirildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Durumu ağır olan Öztürk, daha sonra ambulansla Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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