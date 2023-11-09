Zonguldak'taki traktör kazası can aldı 46 yaşındaki Emine Öztürk, kontrolündeki traktörün devrilmesi sonucunda kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Türkiye'nin birçok şehrinde yaşanan traktör kazaları can alıyor.

Konunun son örneği Zonguldak'tan geldi.

Traktör devrildi

Durhanlı köyünde meydana gelen olayda Emine Öztürk (46) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Öztürk (46) önce Alaplı Devlet Hastanesine ardından Ereğli Özel Bir Hastanesine getirildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durumu ağır olan Öztürk, daha sonra ambulansla Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)