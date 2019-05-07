Pompeo Almanya ziyaretini erteledi

ABD- Almanya arasındaki gerilim bir süredir devam ediyor...

Bunun bir diğer örneği ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son anda Almanya ziyaretini iptal etmesiyle daha da belirgin bir hale geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun haftanın ilk günü Finlandiya'da katıldığı Arktik Konseyi'nin 11. Bakanlar Toplantısı’nın hemen ardından Merkel'le görüşmek üzere Almanya'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak beklenen gerçekleşmedi.

GÜVENLİK KONULARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

ABD’nin Almanya’daki Büyükelçiliği; ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Almanya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin güvenlik konuları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

"BERLİN ZİYARETİ YENİDEN TAKVİMLENDİRİLECEK"

Yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Pompeo’nun programı hakkında, "Maalesef acil meseleler sebebi ile Berlin görüşmelerini yeniden takvimlendirmeliyiz. Bu önemli toplantılar için yeni tarih belirlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakan yakın zamanda Berlin’de olmayı sabırsızlık ile bekliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi planlanıyordu.

ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINACAKTI

Alman diplomatlar; Pompeo ve Merkel arasında yapılacak görüşmeden bir hayli umutluydu. İkilinin Ukrayna, Rusya, Çin, Suriye ve Batı Balkanlar gibi uluslararası konuların ele alacağı belirtilmişti. Ayrıca kulislerde ise Washington ile Berlin arasında Almanya’nın savunma harcamalarını arttırması konusundaki tartışmanın da konu olacağı belirtilmişti.

"ULUSLARARASI SORUNLAR ABD'NİN KATILIMIYLA ÇÖZÜLEBİLİR"

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pompeo’nun planlanan ziyareti öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Neredeyse tüm uluslararası sorunlar, ABD’nin katılımıyla çözülebilir. Biz Almanya olarak ABD’yle çok sıkı bir bağ içinde ortak çalışmak ve Avrupa’nın pozisyonlarını temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.