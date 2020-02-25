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Pompeo: İdlib konusunda Türkiye ile beraber çalışıyoruz

Mike Pompeo, düzenlediği basın toplantısında, İdlib İçin Türkiye ile birlikte çabaladıklarını söyledi.

AA | 25.02.2020 - 20:54..
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya destekli Esad rejimi tarafından sürdürülen İdlib saldırıları konusuna değinen Pompeo, Esed rejiminin askeri bir zafer elde edemeyeceğini söyledi.

"BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Pompeo, "Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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