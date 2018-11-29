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Poroşenko: NATO savaş gemilerini yollasın

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizin ardından NATO'ya çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 11:47..
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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında ilk kez bir gazeteye röportaj verdi. Röportaj için Alman Bild gazetesini seçen Poroşenko ilginç açıklamalarda bulundu.

POROŞENKO'DAN SAVAŞ HAZIRLIĞI

Dün Ukrayna'nın Çernigiv bölgesindeki askeri üssü ziyaret ederek 'savaş hazırlığındayız' imajı veren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO'ya da bir çağrı yaptı.

Poroşenko: NATO savaş gemilerini yollasın

NATO'DAN YARDIM İSTEDİ

Bild'e açıklama yapan Poroşenko NATO gemilerinin "Ukrayna'ya yardım ve güvenlik sağlamak için" gönderilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

"PUTİN AZOV DENİZİ'Nİ ALMAK İSTİYOR"

Ayrıca Poroşenko, Putin'in "Azov Denizini işgal etmekten başka bir şey istemediğini" de ileri sürdü.

NATO'DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

NATO ittifak üyesi olmayan Ukrayna'ya her zaman "tam destek" açıklamasında bulunuyor. Ancak bu kez NATO'dan Poroşenko'nun son açıklamasına dair bir mesaj paylaşılmadı.

Poroşenko: NATO savaş gemilerini yollasın

PUTİN POROŞENKO'YU 'PROVAKASYON' YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI

Bilindiği üzere Rusya, Karadeniz ve Azov Denizi arasındaki Kerç Boğazı'nda Ukrayna Donanması'na ait üç tekneye ateş açmış ve mürettebatlarını gözaltına almıştı.

Yaşanan bu olayın üstüne ise Putin de bir açıklama yapmıştı. Putin gelecek yıl Ukrayna'da düzenlenecek seçimler öncesinde Poroşenko'nun 'provakasyon' yaptığını öne sürmüştü.

Poroşenko: NATO savaş gemilerini yollasın

KREMLİN: POROŞENKO 'PROVAKASYON' YAPIYOR

Kremlin'den bugün Poroşenko'nun NATO'dan yardım istemesiyle ilgili resmi bir açıklama geldi. Bu açıklama da Putin'in yaptığı açıklamadan farksızdı. Kremlin; Ukrayna'daki seçim öncesinde Poroşenko'nun 'provakasyon' yaptığını belirtti.

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