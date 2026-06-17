Portekiz, Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nda yer alan Portekiz ilk maçında Demokratik Kongo ile karşılaştı.

Portekiz, 6.dakikada Joao Neves ile öne geçse de Demokratik Kongo ilk yarı biterken Wissa ile eşitlik sağladı.

BERABERE BİTTİ

Karşılaşma boyunca başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Böylece Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.

RONALDO TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo'nun golüne sinirlenerek takım arkadaşı Diogo Costa ile tartıştı.

Daha sonra soyunma odasına giden ikiliyi yatıştırmak için Portekizli futbolcular gitti.