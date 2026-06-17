Portekiz, Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı
FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı.
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2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nda yer alan Portekiz ilk maçında Demokratik Kongo ile karşılaştı.
Portekiz, 6.dakikada Joao Neves ile öne geçse de Demokratik Kongo ilk yarı biterken Wissa ile eşitlik sağladı.
BERABERE BİTTİ
Karşılaşma boyunca başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Böylece Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.
RONALDO TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI
Öte yandan Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo'nun golüne sinirlenerek takım arkadaşı Diogo Costa ile tartıştı.
Daha sonra soyunma odasına giden ikiliyi yatıştırmak için Portekizli futbolcular gitti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi