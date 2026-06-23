Portekiz, Özbekistan'ı 5-0'lık skorla rahat geçti

2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz Milli Futbol Takımı ile Özbekistan Milli Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Portekiz, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

RONALDO'YLA ERKEN GOL BULDULAR

Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Joao Cancelo’nun hazırladığı pozisyonda ceza sahasında topla buluşan yıldız isim, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Portekiz, rakip yarı alanda baskısını artırdı.

Dakikalar 17’yi gösterdiğinde bu kez sol kanattan atağa katılan Nuno Mendes sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı.

Orta sahada topa hakimiyet kuran Portekiz, özellikle Bruno Fernandes ve João Neves ile oyunun temposunu belirledi.

İLK YARIYI 3-0 ÖNDE KAPATTILAR

İlk yarının sonlarına doğru yeniden gol arayan Portekiz, 39’uncu dakikada Ronaldo ile bir kez daha fileleri buldu. Bruno Fernandes’in pasında ceza sahasında topla buluşan Ronaldo, yaptığı vuruşla farkı üçe çıkarırken, aynı zamanda Dünya Kupası tarihine geçti.

Deneyimli yıldız, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında gol atarak bunu başaran ilk futbolcu oldu.

DOMİNASYON İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜ

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Portekiz’de Teknik Direktör Roberto Martínez, skoru koruyup oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. B

una rağmen oyunun hakimiyetini elden bırakmayan Portekiz, 60’ıncı dakikada Özbekistan kalecisi Abduvohid Nematov’un kendi kalesine attığı golle skoru 4-0’a getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde tempoyu düşürmeyen Portekiz, 87’nci dakikada oyuna sonradan giren Rafael Leao ile bir gol daha buldu ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

Bu sonucun ardından Portekiz, gruptaki puanını 4’e yükselterek üst tur yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Özbekistan ise oynadığı ikinci maçtan da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını zora soktu.