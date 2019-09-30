Prens Selman, Kaşıkçı itirafı sonrasında imaj düzeltiyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda vahşice öldürülmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye, olayın gerçek sorumlularının ortaya çıkması için büyük gayret gösterirken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Bin Muhammed'den itiraf geldi.

Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Tartışmalar dünya çapında devam ederken Prens Selman bozulan imajını düzeltmek için Amerikan medyasına röportaj verdi.

"PEYGAMBERLER BİLE HATA YAPAR"

Norah O'Donnell'ın sorularını yanıtlayan Prens Selman, "Ne dersler çıkardınız? Yaptığınız hatalar var mı?" sorularına şu yanıtı verdi: "Peygamberler bile hata yapar, biz insanlardan hata yapmamamız nasıl beklenir? Önemli olan, hatalarımızdan ders çıkarmamız ve bunları tekrarlamamamız."