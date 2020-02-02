Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Tele 1’de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan deprem bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan, özellikle yılın ilk 4 haftasında yaşanan depremlerin ana nedenini açıkladı.

"AFRİKA ANAKARASI, ANADOLU'YU HIZLA SIKIŞTIRIYOR"

Türkiye’nin 2020’de adeta bir deprem yılını yaşadığına vurgu yapan Ercan, "Bunun ana nedeni de Afrika anakarasının Türkiye'ye toslama hızında, yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50’lik bir artış oldu. Kuzeye doğru itiyor. Bu Anadolu yarımadasını çok kastı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI, İLK DEFA BU KADAR HAREKETLİ"

Ercan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelen son üç hatta dört deprem ile 50 yıllık depremcilik yaşantımda Türkiye’deki kırıkların (fay hatlarının) ilk defa tamamının harekete geçtiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye bir deprem yılı yaşayacak. Tabii şunu demiyorum beni yanlış anlamayın. Ben her an deprem olabilir diyen bir kişi değilim."