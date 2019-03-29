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Profesyonel fotoğraflar çekmenizi sağlayacak 10 basit yöntem

Tekno on'un ilk bölümünde profesyonel fotoğraflar çekmenizi sağlayan 10 basit taktiği sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 16:40..
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Tekno 'on' 1.bölüm:  Profesyonel fotoğraflar çekmenizi sağlayacak 10 basit yöntem

Tekno 'on' serimizin birinci bölümünde, profesyoneller gibi fotoğraf çekebilmenizi sağlayacak 10 basit yöntemi sizlerle paylaşıyoruz. Ekstra bir maliyet gerektirmeyen bu basit yöntemleri siz de fotoğraf çekerken uygulayabilirsiniz.

1. YANSITICI BİR YÜZEY ELDE ETMEK İÇİN FOTOĞRAF MAKİNENİZİN ALTINA BİR CEP TELEFONU YERLEŞTİRİN

FOTO

 

2. YUMUŞAK BİR SİLÜET OLUŞTURABİLMEK İÇİN BİR PERDE KULLANIN

perde

 

3. BİR KAĞIT PARÇASINA KÜÇÜK BİR DELİK AÇIN VE KAMERANIZIN LENSİNE YERLEŞTİRİN. iĞNE DELİĞİ EFEKTİ ADI VERİLEN BU YÖNTEMLE FOTOĞRAFLARINIZA BULANIK ÇERÇEVELER EKLEYİN

ÖERÖEVE

 

4. TELEVİZYONUNUZDA, FOTOĞRAFINIZI GÜZELLEŞTİREBİLECEK BİR AN YAKALAYIN

TEKNOON

 

5. BAZI BOYALARI BİR KARARTMA İLE BİRLEŞTİREREK ETKİLEYİCİ YANSIMALAR ELDE EDİN

NEON

 

6. IŞIK KAYNAKLARINDAN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER ELDE EDEBİLMEK İÇİN UZUN POZLAMA KULLANIN

pozlama

 

7. BENZERSİZ DESENLER OLUŞTURABİLMEK İÇİN BİTKİLERİ KULLANIN

FOTO

 

8. GÜN DOĞUMUNDAN HEMEN SONRA VE GÜN BATIMINA 1 SAAT KALA OLUŞAN VE FOTOĞRAFLARA DOĞAL BİR IŞIK VE SICAKLIK VEREN 'ALTIN SAAT' ZAMANINI DOĞRU YAKALAYIN.

ALTIN SAAT

 

9. MUTFAK ALETLERİNİ KULLANIN

mutfak

 

10. FOTOĞRAFLARINIZDA BULANIK BİR SICAKLIK ELDE ETMEK İÇİN BİR ÇAKMAK KULLANIN

çakmak

 

Tamamen sizlerin yaratıcılığına kalmış bu yöntemleri kullanarak siz de harika fotoğraflar elde edebilirsiniz. Tekno on'un bir sonraki bölümünde birbirinden ilginç 10 farklı içerikle karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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