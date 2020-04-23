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Proxima Centrauri b nedir

Proxima Centrauri b, Dünya'dan 4.2 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve sahip olduğu koşullar nedeniyle yaşam ihtimali en yüksek gezegendir.

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Proxima Centrauri b nedir

Proxima Centauri b, bir Güneş dışı gezegen olup Güneş'e en yakın yıldız olan kırmızı cüce Proxima Centauri etrafındaki yörüngesi yaşanabilir bir bölgede yer alıyor.

Dünya'dan 4.2 ışık yılı (40 trilyon km) uzaklıkta bulunan gezegen, Erboğa takımyıldızının içerisinde bulunuyor.

Güneş sistemine bilinen en yakın Güneş dışı gezegen olma özelliğine sahip Proxima Centauri b, muhtemelen yaşanabilir bir bölge olarak nitelendiriliyor.

11 günde bir aynı konumdan geçen Proxima Centauri b, bu sayede bilim insanları tarafından kolay bir şekilde gözlemlenebiliyor. Dünya'da biraz daha soğuk olan bu gezegen kendi atmosferine sahip olmasıyla oldukça dikkat çekiyor

Proxima Centauri b

GEZEGENDE YAŞAM İHTİMALLERİ

Proxima Centauri b gezegeninde yaşamın olup olmadığı henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak gezegen Dünya'ya en çok benzeyen ve yaşamın olabileceği bir yer olarak adlandırılıyor.

Avrupa Güney Rasathanesi, gezegenin atmosferinde yaptığı bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak, gezegende Dünya'dakine benzer sıcaklıkların hüküm sürdüğünü ve çok daha ılıman bir çevreye sahip olduğunu açıkladı.

Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre,  gezegenin ilk meydana geldikten sonraki ilk 100-200 milyon senede aldığı radyasyondan dolayı, bir okyanus kadar su kaybetmiş olabileceği söyleniyor.

Proxima Centauri b

Gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 39 santigrat derece olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklığın kutup bölgelerinde yükselebileceğini öngören bilim insanları, gezegende hala sıvı suyun bulunabileceğini iddia ediyor.

YAŞAM SÜRESİ ÇOK UZUN

Proxima Centauri b'nin belki de en dikkat çekici özelliği, uzun bir ömre sahip olması. Günümüzden yaklaşık birkaç milyar sonra Güneş de dahil olmak üzere gökyüzünde gördüğümüz birçok yıldız sönerek ölecek. Ancak araştırmalara göre Proxima Centauri b, yaklaşık 1 trilyon yıl daha gökyüzünde kalmaya devam edip yaşamını sürdürecek.

Instagram: @eshteknoloji

Proxima Centrauri b nedir

Proxima Centrauri b nedir

Proxima Centrauri b nedirProxima Centrauri b nedirProxima Centrauri b nedirProxima Centrauri b nedir

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