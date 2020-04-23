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PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

PUBG, oyunda hile kullanımını en aza indirecek yeni yöntemler geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi |
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PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG, oyunda yer alan hileciler nedeniyle zaman zaman en nefret edilen oyun da olabiliyor.

PUBG'yi oynayan kişi sayısı oldukça fazla, ancak hileciler yüzünden zor durumda kalan birçok oyuncu, başka battle royale oyunlarına geçmeye başladı. Oyunda hile yaptığını düşündüğünüz kişileri rapor edip, oyundan engellenmelerini sağlayabiliyorsunuz. Ancak her atılan hilecinin yerine yenileri de gelebiliyor.

Oyunun geliştiricileri, yıllardır hilecilerle baş etmenin bir yolunu arasa da maalesef bunu başaramadı. Ancak PUBG, 2020 yılında bu tip oyuncuları bitirmekte oldukça kararlı.

PUBG

PUBG, HİLECİLERLE BAŞ ETMEK İÇİN YENİ YÖNTEMLER DENEYECEK

PUBG geliştirici ekibi, ilk olarak  hile yapma ve hackleme girişimlerine karşı önleyici yeni yöntemler geliştirecek. Ayrıca güvenlik önlemlerini daha da artırmayı planlayan ekip, oyunculara iki faktörlü doğrulama özelliği getirecek.

PUBG geliştirici ekibi; oyunda yer alan karakterlerin, araçların ve silahların kodlarını yeniden gözden geçirecek ve zayıflıkları giderip sistemi daha da güçlendirecek.

Bu sayede hilecilerin oyuna müdahale etme şansları da azalmış olacak.

pıubg

İlk çıktığı günden bu yana milyonlarca hileciyi oyundan uzaklaştıran PUBG, geliştirdiği yeni yöntemlerle hilecilerin otomatik olarak oyundan atılmasını da sağlayacak.

Instagram: @eshteknoloji

PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu

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