PUBG, oyuna günlük 6 saat oynama sınırı getirebilir

PlayerUnknown's Battlegrounds, yani kısaca PUBG, yayınlandığı ilk günden bu yana oldukça popüler hale geldi. Özellikle oyunun mobil platformlar için yayınlanmasının ardından oyuncu sayısını daha da artıran PUBG, yayınladığı yeni güncellemeler ile kullanıcıları oyunda tutmaya çalışıyor.

PUBG Mobil, ortaya çıkan yeni tartışmalar nedeniyle Hindistan'da inceleme altına alınmıştı. Yeni gelen bilgilere göre Hindistan'daki kullanıcılar günlük 6 saat oyun sınırı ile karşı karşıya kalabilir.





PUBG'DEN SAĞLIK HATIRLATMASI

Hindistan'daki bazı kullanıcılar, günlük 6 saat oyun oynadıktan sonra karşılarına yukarıdaki gibi bir sağlık hatırlatma ekranı çıktığını söylüyor. Bu ekran, günlük 6 saat oyun oynadıktan sonra daha fazla PUBG oynamanızı engelliyor. Kısacası bu uyarı, oyunculara 'Günlük 6 saat oyun oynadın, yarın tekrar gel.' diyor.

GUJARAT EYALETİNDE TAMAMEN YASAKLANMIŞTI

Hindistan'daki Gujarat eyalet yönetimi, bölgede artan hırsızlık, yağma ve ölüm olaylarından PUBG oyununu sorumlu tutmuş ve bölgede bu oyunun oynanması tamamen yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yasağa rağmen oyunu oynayan bazı üniversite öğrencilerinin tutuklandığı haberini de sizlere aktarmıştık.

PUBG'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

PUBG, Hindistan'daki bazı kullanıcıların karşılaştığı 6 saat kısıtlaması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bazı iddialara göre şirket, bu kısıtlamayı şu an bazı kullanıcılar için test ettikten sonra ülke genelinde yayınlayacak.

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