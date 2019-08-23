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PUBG'ye PlayStation 4 ve Xbox One için çapraz platform desteği

PUBG, PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için çapraz platform desteği alacak.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 10:26..
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PUBG kısaltmasıyla bilinen PlayerUnknown’s Battlegrounds, yayınladığı günden bu yana oyuncu sayısını giderek artırdı ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri haline geldi. Özellikle mobil sürümünün de yayınlanmasıyla mobil oyuncuları da kendine çeken battle royale oyunu, platformlar arası çapraz desteğe de kavuşuyor.

PUBG Corporation şirketinden yapılan açıklamaya göre PUBG, gelecek ayın sonlarına doğru PlayStation 4 ve Xbox One için çapraz platform desteğine sahip olacak.

pubg

PUBG şirket yöneticilerinden Cecilia Lee, ''PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında yayınlandıktan sonra PUBG için en çok talep edilen özellik çapraz platform desteğiydi ve nihayet bu gerçek oluyor. Oyuncular gelecek ayın sonunda bu özellikten yararlanabilecek.'' ifadelerini kullandı.

Çapraz platform desteğinin oyuna gelmesiyle artık PlayStation 4 ve Xbox One  kullanıcıları oyunda birbirleriyle eşleşebilecek.

BEKLEME SÜRELERİ OLDUKÇA KISALACAK

Çapraz platform desteği sayesinde  PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri birbirleriyle eşleşebileceğinden oyuncu havuzu da bir hayli artacak. Bu durum, oyuna başlamadan meydana gelen bekleme sürelerini de en aza indirecek.

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