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Pucca'ya hapis cezası

Hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca, sosyal medya hesabından isyan etti.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 11:07..
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‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

5 YIL 10 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanığın günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği hapis cezasını ertelemedi.

"BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM"

Pınar Karagöz, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yedi sene hapis cezası aldığını söyleyerek '"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?" diyerek isyan etti.

7 yıl ceza alan Pucca, hüngür hüngür ağladı VİDEO

BURRY SOPRANO BERAAT ETTİ

Aynı davada aynı suçlamayla yargılanan 'Burry Soprano' lakaplı rap şarkıcısı Burak Aydoğduoğlu'nun ise beraatine karar verildi.

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