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Putin: ekonomimiz zor durumda

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs nedeniyle ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu söyledi.

AA |
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Putin: ekonomimiz zor durumda

Koronavirüs salgını, dünya ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı Rusya'da da bu olumsuzlukların etkileri görülmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomideki durumu görüşmek üzere video konferansla Güvenlik Konseyini topladı.

"EKONOMİ ZATEN ZOR DURUMDA"

Koronavirüsle ilgili durumunun bölgelere göre değiştiğine dikkati çeken Putin, "Her yerde farklı durum söz konusu. Ekonomi zaten zor durumda. Tek seferde ekonomik faaliyetleri sınırlamak, işletmeleri ve kurumları kapatmak mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

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