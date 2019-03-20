Putin, Nazarbayev’e teşekkür etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev, salı günü 28 yıllık görevinin ardından istifa etmişti. Bugün Bakanlar Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazarbaev’e birlikte yaptıkları çalışmalar sebebi ile teşekkür etti.

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Putin, Kazakistan ile iş birliğine devam edeceğini söyledi.

Putin, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Nazarbaev’e birlikte yaptığımız işler için teşekkür eder, sağlık ve başarılar dileriz. Onun istifasından sonra da Kazakistan ile iş birliğimizi istenen düzeyde sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğiz.” dedi.



