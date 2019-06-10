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Putin: Teknoloji savaşları başladı

ABD'nin Huawei yaptırımlarını yorumlayan Rus lider, "Dijital çağın ilk teknoloji savaşı" dedi.

AA & Ensonhaber | 10.06.2019 - 08:54..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD önderliğindeki Batı ülkeleri tarafından yürütülen Huawei şirketini küresel pazarın dışına itme girişiminin, teknolojik bir savaşın başlangıcı olarak görülebileceğini söyledi.

Putin, şirkete karşı yürütülen kampanyanın, yaklaşmakta olan dijital çağın ilk teknoloji savaşı olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

"TEKNOLOJİK DALGA TEKELLEŞTİRİLİYOR"

Putin, teknolojik üstünlük teşebbüslerinin ciddi sonuçları olabileceği konusunda da uyardı. Putin, "Yeni bir teknolojik dalgayı tekelleştirmeye çalışmak, onun kazanımlarına erişimi engellemek, ülkeler arasındaki küresel eşitsizlik problemlerini tamamen yeni bir aşamaya taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Putin, bunun dünyada istikrarsızlığın temel kaynağı olduğunu ekledi.

Putin: Teknoloji savaşları başladı

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