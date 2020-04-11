taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Putin, uzaydaki astronotlarla canlı bağlantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus ve ABD’li astronotlarla görüştü.

İHA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Putin, uzaydaki astronotlarla canlı bağlantı yaptı

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden birkaç gün önce fırlatılmıştı.

Rusya’da her yıl 12 Nisan’da kutlanan Kozmonotlar Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu’na canlı bağlanarak astronot ve kozmonotlarla görüştü.

Soyuz MS-16 ile istasyona gönderilen Rus kozmonotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kozmonotu Christopher Cassidy’nin yanı sıra, istasyonda görevlerine devam eden ve 17 Nisan’da dünyaya geri dönecek olan Rus Oleg Skripoçka, ABD’li Andrew Morgan ve Jessica Meir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Putin, Dünya'ya geri dönecek olanlara şans diledi.

putin

Uzay çalışmalarının insanlık için yeni umutlar oluşturduğunu söyleyen Putin, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli ekiple görüşmekten dolayı mutluyum. İstasyonda yeni göreve başlayan kozmonotlara başarılar diliyorum. Görev süresi sona erecek olan kozmonotlara da dönüşlerinde bol şans diliyorum.

Uzay araştırmaları her zaman insanlık için ilerleme ve gelişimin sembolü olmuştur ve yeni uzay çalışmaları eğitim, bilim ve sosyal alanlarda yeni umutlar doğurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

putin

"ABD İLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUZ"

İstasyonda görevli Rus kozmonotların yanı sıra ABD’li astronotlarla da görüşen Putin, ABD ile çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Rusya, uzayda uluslararası bir deneyime sahiptir. Kozmonotlarımızın istasyonda ABD’li meslektaşlarıyla çalışmalarından dolayı memnunuz.'' ifadelerini kullandı.

Instagram: @eshteknoloji

Putin, uzaydaki astronotlarla canlı bağlantı yaptı

Putin, uzaydaki astronotlarla canlı bağlantı yaptı

İlginizi Çekebilir
Apple ve Google, koronavirüse karşı birlikte çalışacak
İki büyük teknoloji şirketi Apple ve Google, koronavirüs için güçlerini birleştirdi.
Evden çalışırken ofiste olduğunuzu hissettiren web sitesi
Ustaca düzenlenmiş yeni bir web sitesi, evden çalışanlar için yeniden ofis ortamını yaratıyor.
Hosting nedir
Hosting veya Barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.
TikTok, salgınla mücadeleye 375 milyon dolar bağış yapacak
TikTok, koronavirüs ile mücadele için 250 milyon dolar bağış ve 125 milyon dolarlık reklam kredisi verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
870
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
457
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
302
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
157
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
105
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
112
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir