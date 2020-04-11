Putin, uzaydaki astronotlarla canlı bağlantı yaptı

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden birkaç gün önce fırlatılmıştı.

Rusya’da her yıl 12 Nisan’da kutlanan Kozmonotlar Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu’na canlı bağlanarak astronot ve kozmonotlarla görüştü.

Soyuz MS-16 ile istasyona gönderilen Rus kozmonotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kozmonotu Christopher Cassidy’nin yanı sıra, istasyonda görevlerine devam eden ve 17 Nisan’da dünyaya geri dönecek olan Rus Oleg Skripoçka, ABD’li Andrew Morgan ve Jessica Meir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Putin, Dünya'ya geri dönecek olanlara şans diledi.

Uzay çalışmalarının insanlık için yeni umutlar oluşturduğunu söyleyen Putin, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli ekiple görüşmekten dolayı mutluyum. İstasyonda yeni göreve başlayan kozmonotlara başarılar diliyorum. Görev süresi sona erecek olan kozmonotlara da dönüşlerinde bol şans diliyorum.

Uzay araştırmaları her zaman insanlık için ilerleme ve gelişimin sembolü olmuştur ve yeni uzay çalışmaları eğitim, bilim ve sosyal alanlarda yeni umutlar doğurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"ABD İLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUZ"

İstasyonda görevli Rus kozmonotların yanı sıra ABD’li astronotlarla da görüşen Putin, ABD ile çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Rusya, uzayda uluslararası bir deneyime sahiptir. Kozmonotlarımızın istasyonda ABD’li meslektaşlarıyla çalışmalarından dolayı memnunuz.'' ifadelerini kullandı.