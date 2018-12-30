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Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kızıl Meydan'da kurulan buz hokeyi sahasında, ülkesinin buz hokeyi veteranlarıyla maç yaptı.

İHA | 30.12.2018 - 04:21..
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Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kremlin Sarayı’nda görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Putin, Rusya hokeyinin veteranlarından oluşan takımla maç yapmak üzere Kızıl Meydan’a geçti.

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

BELARUS LİDERİNE MAÇ TEKLİF ETTİ

Putin, Lukaşenko’ya buz hokeyi oynama teklifi de sundu, fakat Lukaşenko Minsk’te olması gerektiğini söyleyerek teklifi kibarca geri çevirdi.
Putin, Kızıl Meydan’da kurulan buz hokeyi sahasına geçerek burada hazırlıklarına başladı.

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

SAVUNMA BAKANI İLE MAÇA ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından buz pistine geçti. Sahaya çıkan Şoygu ve Putin aynı takımda yer aldı.

PUTİN'İN TAKIMI MAÇI KAZANDI

Rusya’nın buz hokeyinde efsanelerinden olan Aleksey Kasatonov, Pavel Bure ve Viaçeslav Fetisov’unda oynadığı maçta Putin ve Şoygu’nun takımı rakiplerini 15-10 gibi farklı bir skor ile yenmeyi başardı.

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Maçta hem Putin hem Şoygu gol atma başarısı gösterirken performansları ise profesyonellere taş çıkardı. Maçı izleyen Moskovalılar ise Putin’i buz üstünde izleme şansını yakaladı.

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

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