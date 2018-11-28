Putin'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye dolarla satmadık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB-Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda Türkiye'ye S-400 sevk edilmesi için yapılan anlaşmanın ekonomik yanları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları satışı için yapılan anlaşmanın dolar üzerinden yapılmadığını söyledi.

DOLAR İLE SATILMADI

Rusya lideri bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı

"Türkiye Cumhurbaşkanı ile yeni görüştüm. Kelimenin gerçek anlamıyla yarım saat önce. Bir dizi somut meseleyi görüştük. (Türkiye'yle) askeri-teknik iş birliği alanında S-400 satışı için yaptığımız anlaşmayı hatırlatmama izin verin. Hesaplamaları dolar üzerinden yapsaydık, bunun tam olarak uygulanamayacağını biliyorduk. Bu yüzden başka bir yol düşündük. Satış her şeye rağmen gerçekleşti."