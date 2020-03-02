Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası bölgede hareketlilik devam ediyor.

Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı’yla rejim güçlerine ait hedefleri vurmaya başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir son dakika açıklaması geldi.

Tass haber ajansına konuşan Putin, savaşa hazırlanmadıklarını söyledi.

"ÖYLE KOŞULLAR YARATACAĞIZ Kİ..."

Kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını ileri süren Putin, "Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek.” dedi.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI: TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEMEYİZ

Türkiye’nin harekat kapsamında rejime ait uçakları düşürmesinin ardından dün akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yapmıştı. General Oleg Zhuravlev, rejimin İdlib hava sahasını kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye’nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez.” ifadelerini kullanmıştı.