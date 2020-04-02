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QLED ekran nedir

QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lere denir.

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QLED ekran nedir

Genel olarak QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lerdir.

Kuantum noktaları, tek başına LED'lerin sağlayabileceğinden daha saf ışık üreten bir filtre gibi davranır ve QLED TV'lerin normal LED TV'lerden daha iyi görüntü kalitesi sunmasını sağlar.

Günümüzde birinci sınıf televizyonların hepsinde, bu kuantum noktaları kullanılıyor. Samsung, her üreticinin bu kuantum noktalara sahip televizyonlarını QLED TV olarak adlandırırsa, tüketicilerin kafasının daha az karışacağına inanıyor.

Bunun amacı ise QLED TV'leri, normal LED TV'lerden tamamen ayırmak. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan ve tamamen başka bir ekran teknolojisi olan MicroLED, özellikle parlaklık ve siyah seviyeleri konusunda QLED'e ciddi bir rakip olabilir.

qled

QLED NE DEĞİLDİR

QLED; plazma, OLED veya MicroLED gibi yayıcı bir ekran teknolojisi değildir. Kuantum noktaları, doğrudan gördüğünüz renkleri yaymaz. Bu noktalar, neredeyse bir LED TV panelindeki bir filtre gibi davranan bir filmin üzerine yayılmışlardır.

LED arka ışıkları bu filmden geçer, ışık ideal bir renk sıcaklığına getirilir ve böylelikle parlaklık ve renk önemli ölçüde artar.

Instagram: @eshteknoloji

QLED ekran nedir

QLED ekran nedirQLED ekran nedir

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