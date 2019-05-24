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Qualcomm haksız rekabete yol açma kararına itiraz edecek

Qualcomm, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından lisans politikalarının haksız rekabete yol açma kararına itiraz edeceğini duyurdu.

İHA | 24.05.2019 - 09:54..
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Kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve pazarlayan bir Amerikan çok uluslu yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi olan QualcommABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından haksız rekabetle suçlanmıştı.

Yerel mahkeme yargıcının dava sonucunda Qualcomm'un aleyhinde bir karar vermesi, Qualcomm'un yöneticilerini oldukça kızdırmışa benziyor.

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QUALCOMM İTİRAZ EDECEK

Söz konusu davada yerel mahkeme yargıcı Lucy H. Koh, ABD Ticaret Komisyonu'nun Qualcomm'un haksız rekabet yaptığı iddialarını doğrulamaış  ve Qualcomm'u haksız bulmuştu. Şirket, yaptığı açıklamada hükmün ertelenmesini talep edeceğini ve temyize başvuracağını duyurdu.

Qualcomm ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından aleyhinde yöneltilen tüm iddiaları reddederek dava dosyasının özünün de yanlış olduğunu vurguladı. Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Baş Avukatı Dan Rosenberg "Yargıcın kararlarına, gerçekleri yorumlayışına ve yasayı uygulama şekline şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı

QUALCOMM

APPLE VE QUALCOMM GERİLİMİ YAŞANMIŞTI

Qualcomm ve Apple arasında başlayan patent gerilimi nedeniyle ABD Ticaret Komisyonu duruma el atmış ve Qualcomm'un haksız rekabet sağladığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Dava devam ederken her ne kadar Qualcomm İcra Kurulu Başkanı Steve Mollenkopf savunmasını yapsa da yerel yargıç Qualcomm'un aleyhine bir karar vermişti.

Bakalım önümüzdeki günlerde Qualcomm'un karara itiraz etmesinden sonra dava süreci nasıl işleyecek?

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Qualcomm haksız rekabete yol açma kararına itiraz edecek

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