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Radyo tamircisi evini müzeye çevirdi

29 yılını tamircilikle geçiren 64 yaşındaki Bayram Akıncı, tek odada kurduğu müzeye herkesi davet etti.

DHA | 14.04.2019 - 10:43..
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Bursa’da 1977 yılında radyo tamirciliğine başlayan 64 yaşındaki Bayram Akıncı, zaman içinde işinde ustalaşarak kendi dükkanını açtı. 29 yıl bu mesleği yapan Akıncı, bu süre içerisinde ilgisini çeken eski elektronik cihazlar ile antika eşyaları biriktirdi.

Radyo tamircisi evini müzeye çevirdi

TEK ODADA YILLARINI BİRİKTİRDİ

2006'da dükkanını kapatıp emekliye ayrılan Bayram Akıncı, bu cihaz ve eşyaları evinin deposunda saklamaya başladı. Gelen misafirlerine bunları sergilemek isteyen Bayram Akıncı, evinin bir odasını müzeye çevirdi. Akıncı radyodan televizyona, plak çalardan dikiş makinesine, gaz lambasından bakır kaplara kadar birçok antika cihaz ve eşyayı, bu odada sergiliyor.

Radyo tamircisi evini müzeye çevirdi

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Bayram Akıncı, gün içinde ailesi ve misafirleri ile beraber bu odada vakit geçirmekten huzur bulduğunu belirtti. Bu odanın kapısının merak eden herkese açık olduğunu ifade eden Akıncı, "Ürünlerin tamirini de kendim yapıyorum. Elimizde imkanlar mevcut. 1990 yılında Görükle'de kendime ev yaptım. Dükkanlarını kapatan arkadaşların eşyalarını da satın aldım. Bu işler emek istiyor. Hurda pazarlarını takip ettim. Evimin bir odasını özel bir oda yaptım. Çatı katında da ayrı bir oda yapmayı düşünüyorum. Pikap, radyo, oto pikabı, geçmişe dönük ne ararsanız bulabilirsiniz. Kapımız herkese açık." dedi.

Radyo tamircisi evini müzeye çevirdi

"YENİ NESİL İSTEMİYOR"

Odanın kendisi için için çok şey ifade ettiğini söyleyen Akıncı, "Bu odaya girince gençliğimi hatırlıyorum. Emeklerimi hatırlıyorum. Ailemi bu işle geçindirdiğimi hatırlıyorum. Çocuklarımın düğününü, her şeyi bu meslekten kazandık. Evimizi dahi bu hale getirdik. Biz vefat ettikten sonra çocuklarımız bu eşyalara ne derece sahip çıkar bilemiyorum. Yeni neslin bazıları istemiyor." diye konuştu.

Radyo tamircisi evini müzeye çevirdi

VASİYETİNİ AÇIKLADI: MÜZE YAPSINLAR

Odadaki eşyaların kendisi için parayla ölçülecek bir şey olmadığını belirten Akıncı, “Bu odaya sahip çıkmak kültür meselesi, geçmiş meselesi. Kendi geçmişini parayla satanları ben kabul etmiyorum. Kendi kültürüm var. Kendi geçmişim, yaşamışlığım var. Biz öldükten sonra çocuklarımız müze gibi bir şey yaparlarsa, o zaman daha iyi olur.” dedi.

Radyo tamircisi evini müzeye çevirdi

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