taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8853
Euro
6.5006
Altın
1507.83
Borsa
98718.48
Gram Altın
285.3
Bitcoin
50147.13

Rafet El Roman Instagram'da kandırıldı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medyada nasıl kandırıldığını anlattı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Rafet El Roman Instagram'da kandırıldı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, katıldığı bir programda yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlattı.

"BEN DE MESAJ ATIYORUM"

İşte ünlü sanatçı, sosyal medyada böyle kandırılmış: "'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde.

"EFENDİ ADAMIM"

Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere: Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'Klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.

"FOTOĞRAFTA GÖRDÜĞÜM ÇIKMADI"

Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına. 'Neden yaptın?' dedim 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

156
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

253
Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

1016
Teröristlerin sivil oyunu

Teröristlerin sivil oyunu

163
YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

224
Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

169
CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir