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Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

İran'ı devrime götüren süreçte önemli bir rol oynayan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin müze evi, ülkenin 40 yıllık tarihine ışık tutuyor. Müzede çok sayıda balmumu heykel bulunuyor.

AA | 02.01.2019 - 14:40..
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Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

İran'daki Şah yönetimine son veren 1979 yılındaki devrimde Humeyni'den sonra en önemli isimlerden biri olarak görülen Rafsancani'nin evi, ölümünün ardından müzeye dönüştürüldü.

Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

Başkent Tahran'ın kuzeyinde Elburz Dağları eteğindeki Cameran semtinde bulunan evin içi Rafsancani'nin balmumu heykelleriyle dolu.

Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

RAFSANCANİ'NİN BALMUMU HEYKELLERİ

Heykel yapımıyla ilgili yasakların bulunduğu İran'da Rafsancani'ye ait balmumu heykeller dikkati çekiyor.

Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller


Rafsancani'nin 1982- 2017 yıllarında yaşadığı ev, içindeki tüm eşyalar ve şahsi kütüphane muhafaza edilerek geçen yıl müzeye dönüştürüldü. Yerli ve yabancı ziyaretçiler müzeye yoğun ilgi gösteriyor.

Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

Başkent Tahran'ın kuzeyinde Cameran semtinde bulunan evin, ülkenin yakın tarihine tanıklık etmesi bakımından önemli olduğu ifade ediliyor.

Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

DEVRİM SÜRECİNİN MİMARI

Devrimin ardından 1980-1989 yıllarında Meclis Başkanlığı, 1989-1997 yıllarında Cumhurbaşkanlığı, 2007-2011 yıllarında Uzmanlar Meclisi Başkanlığı ve son olarak ise Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetti.

Rafsancani Müze Evi'ndeki balmumu heykeller

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