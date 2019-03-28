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İlginç görünümüyle 'rahibe fizan'

Hobi tavuk yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya ulaşılan Türkiye'de, ilginç görünümlü tavuklar dikkat çekiyor. Onlardan biri olan 'rahibe fizan', güzellik yarışmalarında birinci geliyor.

DHA | 28.03.2019 - 10:25..
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Türkiye’de son dönemlerde popüler olan süs tavuğu yetiştiriciliği, ülke genelinde birçok cins tavuk ve horozun üretilip yaygınlaşmasını sağladı.

Kimi süs tavukları büyüklükleri, yumurta renkleri gibi özellikleri ile popüler hale gelirken, 'rahibe fizan' cinsi ise siyah gövdesi ve beyaz uzun saçları sayesindeki görünümüyle görenlerin ilgisini çekiyor.

ÇOK AZ KİŞİ BESLİYOR

Tavuk güzellik yarışmalarının en gözde cinsi haline gelen rahibe fizan, bakımı en zor yapılan tavuk ve horoz türleri arasında. Fiyatı ortalama 500 lira olan rahibe fizan cinsi, üremelerinin zor ve az olması sebebiyle ticari olarak çok az kişi tarafından besleniyor.

İlginç görünümüyle 'rahibe fizan'

RAHİBE FİZANLARA HAYRAN KALIYORLAR

Yaklaşık 20 yıldır süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını belirten Göksel Bayrak, "İlk olarak çok sakin mizaçlı hayvanlar. Bir de kümesime gelen ziyaretçilerin ilk görüşte aşık oldukları, vuruldukları şey siyah ve beyaz oluşu, tepe görünümünün çok farklı oluşu ve siyahın içinde hiç beyaz, beyazın içinde de hiç siyah tüyün olmayışı. Bu durum aynı zamanda beni de rahibe fizanlara aşık ediyor." dedi.

İlginç görünümüyle 'rahibe fizan'

"ÜREMESİ ZOR BİR CİNS"

Rahibe fizanın üremesi zor bir cins olduğunu belirten Bayrak, "Bakım şartlarına göre yılda 100 ile 150 yumurta yapabiliyor. Tepeli ırklarda eşleme ile ilgili sorun olduğu için üretim biraz zor. Normal ırklardan ortalama yüzde 50 yumurtanın yüzde 20’sini yetişkin hale gelebiliyor. ‘Rahibe fizan’ tavuğundan da yüzde 30’unu yetişkin hale getirebiliyorsanız bu büyük bir başarı." diye konuştu.

İlginç görünümüyle 'rahibe fizan'

HOLLANDA VE İNGİLTERE RAHİBE FİZANI

Türkiye’de rahibe fizan cinsinin 2 kökeni olduğunu söyleyen Bayrak, "Biri Hollanda rahibe fizanı, diğeri de İngiltere. Kökeni İngiltere olan rahibe fizanlar, benimkilere göre biraz daha büyük ve yumurta sayıları daha fazla. Benim yetiştirdiklerim ise Hollanda kökenli dediğimiz, kısa bacak olarak bilinen cins. Rahibe fizan tavuk ve horoz çiftinin fiyatı 1.000 liraya kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

İlginç görünümüyle 'rahibe fizan'

İlginç görünümüyle 'rahibe fizan'

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