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Beresini sokak kedisine takan işçi fenomen oldu

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Drone takip etti, yakaladı: 330 kilo esrar

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1 Ensonhaber yazdı, camideki oturaklar kaldırıldı Ensonhaber'in dün 'Üsküdar St.Antuan Camii' benzetmesi yaptığı Üsküdar'daki Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii eski görünümüne döndü.

2 Kütahya'da jandarmadan definecilere suçüstü Define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

3 Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

4 Rahmi Koç ameliyat oldu Özel helikopterine binerken düşüp kalçasını kıran Rahmi Koç, acil olarak ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

5 Kurusıkı silahlar için yeni düzenleme 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik 17/12/2019 tarihli ve 30981 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6 ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağına onay verdi ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile onayladı.