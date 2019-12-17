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Rahmi Koç ameliyat oldu

Özel helikopterine binerken düşüp kalçasını kıran Rahmi Koç, acil olarak ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA | 17.12.2019 - 15:35..
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Rahmi Koç ameliyat oldu

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, özel helikopterine binerken dengesini kaybedip düştü.

Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç'un sol kalçasında kırık tespit edildi.

Ameliyat edilen Koç'un 2 yıl önce konulan protezi değiştirildi.

SOL KALÇA KIRIĞI

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.

PROTEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

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