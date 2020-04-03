İngilizcede Random Access Memory (Rastgele Erişimli Hafıza) anlamına gelen RAM, hem bilgisayarlar hem de akıllı telefonlar için oldukça kritik bir donanım bileşenidir.ğp

Dosyaların hızla yazılıp okunmasını sağleyan RAM belleği, Hard diskler gibi diğer depolama birimlerinin yanında oldukça hızlıdır. Bu sayede bilgisayarda yaptığınız her işlemin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Örneğin bir Word belgesi düzenlediğinizde, girdiğiniz her karakter anında bilgisayarınızın RAM'inde depolanır ve anında güncellenerek ekrana yansır. Ancak dosyayı kaydettiğinizde o bilgiler dosyanın içerisine kaydedilir ve RAM'den silinir.

Buradan da anlayabileceğiniz gibi RAM'ler, sizin daha hızlı işlem yapabilmeniz için bilgileri geçici olarak hafızasında depolar ve ardından siler.

RAM ÇEŞİTLERİ

DRAM:

Ekonomik nedenlerden dolayı; kişisel bilgisayarlarda, iş istasyonlarında ve oyun konsollarında kullanılan geniş hafızalar dinamik RAM'lerden oluşur. Bilgisayarın diğer kısımları zula hafıza (ön hafıza) ve diğer disklerdeki veri tamponları statik RAM kullanır.

Dinamik rastgele erişimli hafıza (DRAM) tümleşik devrelerin plastik ambalaja metal iğnecikler ile bağlanıp, sinyaller ile kontrol edilecek biçimde üretilir. Dinamik denmesinin nedeni enerjiyi saklamak için saniyede yüz defaya yakın içinde bulunan kondansatörlerin yüklenmesi gerekir. Günümüzde bu DRAM'ler kolay kullanım için rahat takılacak modüllerden oluşur.

SRAM:

Her hücre için altı adete varan transistör kullanılır. Bu tip RAM'lerde bilgiler yüklendikten sonra sabit kalır. Sürekli enerji tazelemesi gerekmemektedir. SRAM (statik RAM), DRAM'den daha hızlı ve daha güvenilirdir ama onun kadar yaygın değildir. SRAM'lerin üretim maliyetlerinin DRAM'lerinkine oranla çok daha yüksektir.