2022 Ramazan Bayramı arifesi ne zaman, hangi gün? Arife günü resmi tatil mi?

2022 Ramazan Bayramı arifesi ne zaman, hangi gün? Arife günü resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala arife günü hakkında araştırmalar da hızlandı. Peki arife günü ne zaman, tatil mi? İşte Ramazan arifesi hakkında detaylar...

Müslüman alemi açısından büyük önem arz eden on bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından bayram dört gözle bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde olan Arife Günü tarihi, Diyanet 2022 takviminde yer alıyor.

Özellikle çalışanlar, izin günlerini ayarlamak için arifenin tatil olup olmadığını merak ediyor.

Bu konuda araştırma yapan vatandaşlar, "Arife günü resmi tatil mi? Ramazan arifesi hangi güne denk geliyor?" sorularına cevap arıyor.

Peki, arife günü tatil olacak mı? Hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün? İşte bayrama dair son detaylar...

2022 Ramazan Bayramı arifesi ne zaman?

Ramazan ayı, bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 2 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arife günü, 1 Mayıs Pazar gününe yani yarına denk geliyor.

Bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, 1 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arifesinde son oruçlarını tutacak.

Arife günü resmi tatil mi?

Arife günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu daireleri bugün yarım gün hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacaktır.