2022 Ramazan'ın son günü ne zaman? Son sahur ve iftar saati...

2022 Ramazan'ın son günü ne zaman? Son sahur ve iftar saati...

Ramazan ayında ilk haftayı geride bırakan İslam alemi, bayrama sevincine gün sayıyor. Peki Ramazan'ın son günü ne zaman, hangi gün? İşte Ramazan bitiş tarihi...

2 Nisan itibariyle idrak edilmeye başlanan 2022 Ramazan ayında müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor.

Ramazan'ın ardından bayrama kavuşulmasıyla birlikte mübarek üç aylar sona erecek.

Ramazan bayramı tarihleri, milyonların gündeminde.yer alıyor. Ramazan ne zaman bitecek, son sahur ve iftar hangi gün gibi sorular araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi paylaşıldı.

Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman bitecek? İşte merak edilen tarihler...

Ramazan son günü ne zaman?

Müslümanlar, 30 Nisan Cumartesi gecesi son sahura kalkacak.

Bu sene Ramazan'ın son orucu 1 Mayıs 2022 tarihinde açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan Bayramı tarihleri 2022