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    2022 son sahur ne zaman, hangi gün? 81 ilde son imsak saati...

    2022 Ramazan ayında son kez sahura kalkacak olan Müslüman alemi, imsak saatlerini sorguluyor. Peki bu senenin son sahuru ne zaman, hangi gün? İşte 81 ilde imsak vakti...
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 13:00
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    2022 son sahur ne zaman, hangi gün? 81 ilde son imsak saati...

    2 Nisan itibariyle idrak edilmeye başlanan 2022 Ramazan ayı, uğurlanıyor...

    Ramazan'ın ardından bayrama kavuşulmasıyla birlikte mübarek üç aylar sona erecek.

    Ramazan ayı boyunca sahura kalkan milyonlarca Müslüman, son sahur vaktini sorguluyor.

    İslam alemi 30 Nisan Cumartesi akşamı son kez sahura kalkacak ve 1 Mayıs günü son oruçlar tutulacak.

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimine göre 81 ilde son imsak saati belli oldu.

    Peki son sahura ne zaman kalkılacak? Son sahur vakti saat kaçta? İşte illere göre imsak vakitleri...

    İmsakiye 2022: 81 ilde son sahur vakitleri

    • Adana: 04:08
    • Ankara: 04:06
    • Antalya: 04:27
    • Balıkesir: 04:27
    • Bursa: 04:20
    • Çanakkale: 04:31
    • İstanbul: 04:17
    • İzmir: 04:35
    • Kocaeli: 04:14
    • Malatya: 03:51
    • Ordu: 03:42
    • Rize: 03:31
    • Samsun: 03:46
    • Trabzon: 03:34
    • Van: 03:30
    • Zonguldak: 04:04

    Diğer illerin imsak vakitleri

    2022 son sahur ne zaman, hangi gün? 81 ilde son imsak saati... #1


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