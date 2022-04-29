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2022 son sahur ne zaman, hangi gün? 81 ilde son imsak saati...

2022 son sahur ne zaman, hangi gün? 81 ilde son imsak saati...

2022 Ramazan ayında son kez sahura kalkacak olan Müslüman alemi, imsak saatlerini sorguluyor. Peki bu senenin son sahuru ne zaman, hangi gün? İşte 81 ilde imsak vakti...