2023 yılı Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

2023 yılı Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

"2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu merak ediliyor. 2023 yılı Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla beraber gelecek sene idrak edecek bayramın tarihi sorgulanıyor.

2023 yılına aylar kala Ramazan ayı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre mübarek Kadir gecesi de bu kıymetli ay içerisinde yer almış oluyor. Peki 2023 yılı Kadir gecesi ne zaman?

2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet tarafından 2023 dini günler takvimi açıkladı. İlgiyle takip edilen Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlamış olacak. Mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan günü olacak.

2023 yılında sahura ilk kalkılacağı gün de sorgulanıyor. Buna göre ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edecek?

Mübarek üç aylar içerisinde bulunan Kadir Gecesi, 2023 senesinde 17 Nisan'da ve Pazartesi günü idrak edilecek.

İşte Ramazan bayramı tarihleri listesi:

2023 Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar günü