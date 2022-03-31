Ayasofya'da kılınıyor: Enderun usulü teravih namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır?

Ayasofya-i Kebir Camii'nde ramazan boyunca bazı günler teravih namazı Enderun usulü kılınacak. Peki Enderun usulü teravih namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekat? İşte kılınışı...

Ramazan'a kavuşan müslümanlar, iftarın ardından camilerin yolunu tutacak.

Ramazan'ın en kutsal ibadetlerinden olan teravih namazı, 88 yıl sonra ilk kez Ayasofya Camii'de kılınacak.

1 Nisan itibariyle Ayasofya Camii cemaatine kavuşurken, bazı günler teravih namazları "Enderun usulü" eda edilecek.

Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır 2022? Enderun usulü teravih namazı nedir, kaç rekat? soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Enderun usulü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kılınışına dair detayları araştırıyor.

İşte Enderun usulü teravih namazı hakkında bilgiler...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI GÜNLERİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınacağı duyuruldu.

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının kadim saray geleneği "enderun usulü teravih", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı sıra 34 camide uygulanacak.

Yapılan duyuruda, Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacağı bildirildi.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Enderun Usulü Teravih Namazı, adını Osmanlı’daki Enderun Mektebi’nden alıyor.

Osmanlı Sarayı’ndaki Enderun Mektebi’nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü Teravih Namazı olarak geliyor.

Saray’dan başlayıp günümüze kadar gelen Enderun Teravih’ini ilk defa ortaya koyan kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi (1712) olduğu söyleniyor.

ENDERUN USULÜ NAMAZ NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Müezzinin okuduğu kamete göre yatsı namazının farzı uşşak ya da hicaz makamında kılındıktan sonra teravih namazının ilk dört rekatı nevâ, ikinci dört rekatı hüseynî, üçüncü dört rekatı bestenigâr, dördüncü dört rekatı eviç, son dört rekatı da acemaşirân makamlarında kılınır.

Her dört rekattan sonra, bir sonraki dört rekatlık bölümde icra edilecek makamda bestelenmiş ramazan ilahileri okunur.

İmam teravihin son rekatında mahûr makamında selam vermesiyle mahur makamında bestelenmiş salat-ü selam, segah salat-ı ümmiye okunarak teravih tamamlanır..