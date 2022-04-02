Bütün seneye tesir ediyor! Ramazan'ın ilk gecesi 7 kez okunacak sure...

Bütün seneye tesir ediyor! Ramazan'ın ilk gecesi 7 kez okunacak sure...

Mübarek Ramazan ayının ilk gününü ibadetle geçirecek olanlar, okunacak dua ve sureleri araştırıyor. İşte Ramazan'ın 1. günü Fetih Suresi okumanın faziletleri...

Rahmet, bereket ve şükür ayı olan Ramazan'ın ilk orucunu tutan müslümanlar, ibadetlerini yerine getirirken okunacak duaları araştırıyor.

Fetih Suresi, Ramazan ayında okunması tavsiye olunan sureler arasında yer alıyor.

Özellikle ramazanın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.

Bu mübarek ayda Fetih Suresi'ni okumanın faziletleri ve ayrıca Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı merak ediliyor.

Peki Ramazan'ın birinci gününde hangi dua ve sureler okunur? Fetih Suresi okumanın faziletleri nelerdir? İşte Ramazan ayı duaları 2022..

FETİH SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

Ramazanın ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelmektedir.

Özellikle ramazanın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.

Hadis kaynaklarında, Fetih Suresi fazileti ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Fetih Suresinin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), şu açıklamayı yapmıştır:

"Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi.''

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu söyledikten sonra Fetih sûresini okumuştur. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.

İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır.

FETİH SURESİ OKUNUŞU

İnna fetahna leke fethan mubina.

Li yagfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustekima.

Ve yansurekallahu nasran aziza.

Huvellezi enzeles sekinete fi kulubil mu’minine li yezdadu imanen mea imanihim, ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu alimen hakima.

Li yudhilel mu’minine vel mu’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yukeffire anhum seyyiatihim, ve kane zalike indallahi fevzen azima.

Ve yuazzibel munafikine vel munafikati vel muşrikine vel muşrikatiz zannine billahi zannes sev’i aleyhim dairetus sev’i, ve gadiballahu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem, ve saet masira.

Ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu azizen hakima.

İnna erselnake şahiden ve mubeşşiren ve nezira.

Li tu’minu billahi ve resulihi ve tuazziruhu ve tuvakkıruh, ve tusebbihuhu bukreten ve asila.

İnnellezine yubayiuneke innema yubayiunallah, yedullahi fevka eydihim, fe men nekese fe innema yenkusu ala nefsih, ve men evfa bi ma ahede aleyhullahe fe se yu’tihi ecren azima.

Se yekulu lekel muhallefune minel a’rabi şegaletna emvaluna ve ehluna festagfir lena, yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim, kul fe men yemliku lekum minallahi şey’en in erade bikum darren ev erade bikum nef’a, bel kanallahu bi ma ta’melune habira.

Bel zanentum en len yenkaliber resulu vel mu’minune ila ehlihim ebeden ve zuyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bura.

Ve men lem yu’min billahi ve resulihi fe inna a’tedna lil kafirine saira.

Ve lillahi mulkus semavati vel ard, yagfiru li men yeşau ve yuazzibu men yeşau, ve kanallahu gafuren rahima.

Se yekulul muhallefune izentalaktum ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’kum, yuridune en yubeddilu kelamallah, kul len tettebiuna kezalikum kalallahu min kabl, fe se yekulune bel tahsudunena, bel kanu la yefkahune illa kalila.

Kul lil muhallefine minel a’rabi setud’avne ila kavmin uli be’sin şedidin tukatilunehum ev yuslimun, fe in tutiu yu’tikumullahu ecren hasena, ve in tetevellev kema tevelleytum min kablu yuazzibkum azaben elima.

Leyse alel a’ma haracun ve la alel a’reci haracun ve la alel maridı harac, ve men yutııllahe ve resulehu yudhılhu cennatin tecri min tahtihel enhar, ve men yetevelle yuazzibhu azaben elima.

Lekad radiyallahu anil mu’minine iz yubayiuneke tahteş şecereti fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehum fethan kariba.

Ve meganime kesireten ye’huzuneha, ve kanallahu azizen hakima.

Vaadekumullahu meganime kesireten te’huzuneha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum, ve li tekune ayeten lil mu’minine ve yehdiyekum sıratan mustekima.

Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahu biha, ve kanallahu ala kulli şey’in kadira.

Ve lev katelekumullezine keferu le vellevul edbare summe la yecidune veliyyen ve la nasira.

Sunnetellahilleti kad halet min kabl, ve len tecide li sunnetillahi tebdila.

Ve huvellezi keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferekum aleyhim ve kanallahu bi ma ta’melune basira.

Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hedye ma’kufen en yebluga mahıllehu, ve lev la ricalun mu’minune ve nisaun mu’minatun lem ta’lemuhum en tetauhum fe tusibekum minhum maarratun bi gayri ilm, li yudhılallahu fi rahmetihi men yeşau, lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhum azaben elima.

İz cealellezine keferu fi kulubihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti fe enzelallahu sekinetehu ala resulihi ve alel mu’minine ve elzemehum kelimetet takva ve kanu e hakka biha ve ehleha ve kanallahu bi kulli şey’in alima.

Lekad sadakallahu resulehur ru’ya bil hakk, le tedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminine muhallikine ruusekum ve mukassırine la tehafun, fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba.

Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirehu aled dini kullih, ve kefa billahi şehida.

Muhammedun resulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari ruhamau beynehum terahum rukkean succeden yebtegune fadlen minallahi ve rıdvanen simahum fi vucuhihim min eseris sucud, zalike meseluhum fit tevrat, ve meseluhum fil incil, ke zer’in ahrece şat’ehu fe azerehu festagleza festeva ala sukıhi yu’cibuz zurraa, li yagiza bihimul kuffar, vaadallahullezine amenu ve amilus salihati minhum magfireten ve ecren azima.

FETİH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla