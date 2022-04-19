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    Diyanet açıkladı: Bebek ve çocuklar için fitre verilir mi?

    Ebeveynler, çocukları için fitre vermekle yükümlü olup olmadıklarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili merak edilen soruyu cevapladı. Peki bebek ve çocuk için fitre gerekir mi?
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 15:40
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    Diyanet açıkladı: Bebek ve çocuklar için fitre verilir mi?

    Ramazan ayında fitresini verecek olan müslümanlar, bebekler ve çocuklar için hükmün ne olduğunu araştırıyor.

    Kimlerin fitre vermekle yükümlü olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksel Kurulu tarafından belirtilmiştir.

    Anne ve babalar, bebek ve çocuklar için fitre vermek gerekir mi sorusuna yanıt arıyor.

    Ramazan Bayramı'na kadar verilmesi gereken fitre miktarı ise günlük olarak 40 lira olarak belirlendi.

    Peki bebekler için fitre verilir mi? Çocuklar için fitre vermek gerekir mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

    Bebek için fitre vermek gerekir mi?

    Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.

    Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez.

    Diyanet açıkladı: Bebek ve çocuklar için fitre verilir mi? #1


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