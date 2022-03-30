Fitre Ramazan'dan önce mi, sonra mı verilir? Diyanet 'fıtır sadakası' zamanı...

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası durumu olanların ihtiyaç sahiplerine verdiği paradır. Peki fitre ne zaman verilmeli, Ramazan'dan önce mi sonra mı?

Ramazan ayı vesilesiyle fitre miktarı da merak konusu oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından her yıl geçim standartlarına göre belirlenen fitre miktarı kamuoyuna duyuruldu. Bu nede belirlenen fitre miktarı gün başına 40 TL oldu.

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor.

Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Fitrenin uygun zamanda verilmesi de önem arz ediyor.

Peki fitre ne zaman verilmeli? Fitre Ramazan'dan önce verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir? İşte detaylar...

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

2022 FİTRE BEDELİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."