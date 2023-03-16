Hangi gün sahura kalkacağız 2023? İlk sahur ne zaman? Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi Ramazan'a sayılı günler kaldı. Müslüman alemi, ilk sahurun hangi gün olacağını araştırıyor. Peki hangi gün sahura kalkacağız, ilk sahur ne zaman? işte detaylar...

Şaban ayının sonlarına gelinmesiyle beraber 11 ayın Sultanı geldi çattı ve Ramazan ayına 7 gün kaldı. İslam alemi ilk sahurun ne zaman ve saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki 2023 yılı Ramazan ayının ilk sahuruna hangi gün kalkılacak? Üç ayların sonuncusu olan on bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart 2023'te başlayacak. Ramazan ayının ilk gününe geri sayıma devam edilirken ilk oruç için son 7 gün kaldı. İlk sahura Çarşamba gecesi kalkılacak Müslümanlar için en bereketli ay olan Ramazan ayında ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece, yani Çarşamba gecesi kalkılacak. 23 Mart Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece İmsak saatine kadar müslümanlar sahur yapabilecekler. İmsak saatiyle ilk oruç başlayacak... 23 Mart Perşembe, İstanbul'da saat 05.31'e kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek. 06.42'de okunacak sabah ezanıyla birlikte oruç başlayacak. Başlıca illerin imsak vakti şu şekilde. İSTANBUL: 05.31 ANKARA: 05.17 İZMİR: 05.42 ADANA: 05.12 KONYA: 05.22 2023 Ramazan ayının ilk iftar saatleri ise şu şekilde: İSTANBUL İLK İFTAR: 19.25 ANKARA İLK İFTAR: 19.10 İZMİR İLK İFTAR: 19.32 ADANA İLK İFTAR: 18.59 KONYA İLK İFTAR: 19.11