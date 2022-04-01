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    İmsakiye 2022: 1 Nisan sahur vakti saat kaçta? Tüm illerin imsak saatleri...

    Ramazan ayının ilk orucu için müslüman alemi bu gece sahura kalkacak. Bu vesileyse 2022 yılı imsakiyesi de araştırılıyor. Peki 1 Nisan sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İşte illerin sahur saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 18:25
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    İmsakiye 2022: 1 Nisan sahur vakti saat kaçta? Tüm illerin imsak saatleri...

    On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk orucu yarın başlıyor.

    Milyonlarca müslüman, bu gece sahura kalkacak ve oruçlarına niyetlenecek.

    2022 imsakiyesi ise sahur, imsak ve iftar vakitlerini öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

    Sahur için hazırlık yapacak olanlar, yaşadığı ilin sahur saatini sorguluyor.

    2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirecek olan şehir, 04:14'de okunacak olan imsak ezanı ile "Iğdır". Sahuru en geç bitirecek olan il ise 05:25'de sonlanacak sahur vakti ile "İzmir".

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ile dair imsak vakitlerini paylaştı.

    Peki bu gece sahura saat kaçta kalkılacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaç? İşte illerin imsak vakitleri 2022...

    2022 RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ: İLLERE GÖRE İMSAK SAATLERİ

    • Adana: 04:55

    • Adıyaman: 04:42

    • Afyonkarahisar: 05:11

    • Ağrı: 04:19

    • Aksaray: 04:57

    • Amasya: 04:45

    • Ankara: 04:59

    • Antalya: 05:14

    • Ardahan: 04:17

    • Artvin: 04:20

    • Aydın: 05:23

    • Balıkesir: 05:19

    • Bartın: 04:57

    • Batman: 04:30

    • Bayburt: 04:29

    • Bilecik: 05:10

    • Bingöl: 04:31

    • Bitlis: 04:25

    • Bolu: 05:02

    • Burdur: 05:14

    • Bursa: 05:13

    • Çanakkale: 05:24

    • Çankırı: 04:54

    • Çorum: 04:49

    • Denizli: 05:18

    • Diyarbakır: 04:34

    • Düzce: 05:04

    • Edirne: 05:20

    • Elazığ: 04:36

    • Erzincan: 04:33

    • Erzurum: 04:25

    • Eskişehir: 05:09

    • Gaziantep: 04:47

    • Giresun: 04:34

    • Gümüşhane: 04:31

    • Hakkari: 04:20

    • Hatay: 04:53

    • Iğdır: 04:14

    • Isparta: 05:13

    • İstanbul: 05:12

    • İzmir: 05:25

    • Kahramanmaraş: 04:47

    • Karabük: 04:57

    • Karaman: 05:03

    • Kars: 04:16

    • Kastamonu: 04:52

    • Kayseri: 04:51

    • Kırıkkale: 04:56

    • Kırklareli: 05:17

    • Kırşehir: 04:55

    • Kilis: 04:48

    • Kocaeli: 05:09

    • Konya: 05:05

    • Kütahya: 05:11

    • Malatya: 04:40

    • Manisa: 05:23

    • Mardin: 04:33

    • Mersin: 04:58

    • Muğla: 05:22

    • Muş: 04:27

    • Nevşehir: 04:54

    • Niğde: 04:56

    • Ordu: 04:36

    • Osmaniye: 04:51

    • Rize: 04:26

    • Sakarya: 05:07

    • Samsun: 04:42

    • Siirt: 04:27

    • Sinop: 04:45

    • Sivas: 04:43

    • Şanlıurfa: 04:41

    • Şırnak: 04:25

    • Tekirdağ: 05:18

    • Tokat: 04:43

    • Trabzon: 04:29

    • Tunceli: 04:34

    • Uşak: 05:15

    • Van: 04:20

    • Yalova: 05:12

    • Yozgat: 04:51

    • Zonguldak: 05:00

    İmsakiye 2022: 1 Nisan sahur vakti saat kaçta? Tüm illerin imsak saatleri... #1


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