İmsakiye 2022: 10 Nisan Pazar teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri

Teravih namazı için için camilerin yolunu tutacak olanlar, imsakiyeyi araştırıyor. Peki 10 Nisan Pazar teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...

İslam alemi için büyük bir önem arz eden ve on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müminler, iftar sofralarında buluşuyor.

Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından eda ediliyor.

Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca müslüman, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

Teravih namazı saatlerini öğrenmek isteyenler, 2022 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 10 Nisan 2022 Pazar illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

Teravih namazı saatleri