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- İmsakiye 2022: 14 Nisan Perşembe teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri
İmsakiye 2022: 14 Nisan Perşembe teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 17:58
Mübarek Ramazan'ı idrak eden İslam alemi, bayrama gün sayıyor...
30 günlük oruç ibadetini yerine getiren Müminler, iftar sofralarında buluşuyor.
Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından eda ediliyor. Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca müslüman, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.
Teravih namazı saatlerini öğrenmek isteyenler, 2022 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.
Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...
14 Nisan 2022 Teravih namazı saatleri
-
Adana: 20:38
-
Adıyaman: 20:28
-
Afyonkarahisar: 21:01
-
Ağrı: 20:14
-
Aksaray: 20:46
-
Amasya: 20:46
-
Ankara: 20:55
-
Antalya: 20:56
-
Ardahan: 20:19
-
Artvin: 20:23
-
Aydın: 21:10
-
Balıkesir: 21:14
-
Bartın: 21:02
-
Batman: 20:17
-
Bayburt: 20:27
-
Bilecik: 21:07
-
Bingöl: 20:22
-
Bitlis: 20:14
-
Bolu: 21:03
-
Burdur: 21:00
-
Bursa: 21:11
-
Çanakkale: 21:22
-
Çankırı: 20:54
-
Çorum: 20:49
-
Denizli: 21:05
-
Diyarbakır: 20:20
-
Düzce: 21:05
-
Edirne: 21:26
-
Elazığ: 20:26
-
Erzincan: 20:28
-
Erzurum: 20:22
-
Eskişehir: 21:04
-
Gaziantep: 20:30
-
Giresun: 20:36
-
Gümüşhane: 20:30
-
Hakkari 20:06
-
Hatay: 20:32
-
Iğdır: 20:11
-
Isparta: 20:59
-
İstanbul: 21:14
-
İzmir: 21:14
-
Kahramanmaraş: 20:33
-
Karabük: 21:00
-
Karaman: 20:47
-
Kars: 20:16
-
Kastamonu: 20:56
-
Kayseri: 20:42
-
Kırıkkale: 20:53
-
Kırklareli: 21:23
-
Kırşehir: 20:48
-
Kilis: 20:30
-
Kocaeli: 21:09
-
Konya: 20:51
-
Kütahya: 21:05
-
Malatya: 20:29
-
Manisa: 21:13
-
Mardin: 20:17
-
Mersin: 20:40
-
Muğla: 21:06
-
Muş: 20:18
-
Nevşehir: 20:44
-
Niğde: 20:43
-
Ordu: 20:38
-
Osmaniye: 20:34
-
Rize: 20:28
-
Sakarya: 21:08
-
Samsun: 20:45
-
Siirt: 20:14
-
Sinop: 20:52
-
Sivas: 20:38
-
Şanlıurfa: 20:24
-
Şırnak: 20:11
-
Tekirdağ: 21:20
-
Tokat: 20:42
-
Trabzon: 20:31
-
Tunceli: 20:26
-
Uşak: 21:06
-
Van: 20:09
-
Yalova: 21:12
-
Yozgat: 20:47
-
Zonguldak: 21:04