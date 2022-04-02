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- İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri...
İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri...
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 10:04
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk orucu, 2 Nisan akşamı tamamlanacak.
Milyonlarca müslüman, iftar vakti için geri sayıma başladı.
2022 imsakiyesi ise iftar vakitlerini öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor.
Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor.
Peki 2 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte illerin akşam ezanı vakitleri 2022...
2 NİSAN 2022 81 İLDE İFTAR SAATLERİ
-
Adana: 19:08
-
Adıyaman: 18:57
-
Afyonkarahisar: 19:28
-
Ağrı: 18:39
-
Aksaray: 19:14
-
Amasya: 19:09
-
Ankara: 19:20
-
Antalya: 19:27
-
Ardahan: 18:41
-
Artvin: 18:45
-
Aydın: 19:39
-
Balıkesir: 19:40
-
Bartın: 19:23
-
Batman: 18:46
-
Bayburt: 18:51
-
Bilecik: 19:32
-
Bingöl: 18:49
-
Bitlis: 18:42
-
Bolu: 19:26
-
Burdur: 19:29
-
Bursa: 19:35
-
Çanakkale: 19:46
-
Çankırı: 19:17
-
Çorum: 19:12
-
Denizli: 19:34
-
Diyarbakır: 18:49
-
Düzce: 19:27
-
Edirne: 19:46
-
Elazığ: 18:54
-
Erzincan: 18:53
-
Erzurum: 18:46
-
Eskişehir: 19:29
-
Gaziantep: 19:00
-
Giresun: 18:59
-
Gümüşhane: 18:54
-
Hakkari: 18:35
-
Hatay: 19:05
-
Iğdır: 18:35
-
Isparta: 19:28
-
İstanbul: 19:36
-
İzmir: 19:42
-
Kahramanmaraş: 19:02
-
Karabük: 19:22
-
Karaman: 19:17
-
Kars: 18:39
-
Kastamonu: 19:17
-
Kayseri: 19:09
-
Kırıkkale: 19:17
-
Kırklareli: 19:44
-
Kırşehir: 19:144
-
Kilis: 19:01
-
Kocaeli: 19:32
-
Konya: 19:20
-
Kütahya: 19:31
-
Malatya: 18:57
-
Manisa: 19:41
-
Mardin: 18:47
-
Mersin: 19:11
-
Muğla: 19:36
-
Muş: 18:45
-
Nevşehir: 19:12
-
Niğde: 19:11
-
Ordu: 19:01
-
Osmaniye: 19:05
-
Rize: 18:50
-
Sakarya: 19:30
-
Samsun: 19:07
-
Siirt: 18:42
-
Sinop: 19:12
-
Sivas: 18:03
-
Şanlıurfa: 18:55
-
Şırnak: 18:40
-
Tekirdağ: 19:42
-
Tokat: 19:05
-
Trabzon: 18:53
-
Tunceli: 18:53
-
Uşak: 19:33
-
Van: 18:37
-
Yalova: 19:35
-
Yozgat: 19:12
-
Zonguldak: 19:25