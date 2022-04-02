Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
682.684
2.68%
BTXN Coin
36.72
2.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri...

    Ramazan'ın ilk orucunu tamamlamak için iftar sofrasına oturacak olan müslümanlar, "iftar vakti saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte illere göre 2 Nisan akşam ezanı ve iftar saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri...

    On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk orucu, 2 Nisan akşamı tamamlanacak.

    Milyonlarca müslüman, iftar vakti için geri sayıma başladı.

    2022 imsakiyesi ise iftar vakitlerini öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

    Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor.

    Peki 2 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte illerin akşam ezanı vakitleri 2022...

    2 NİSAN 2022 81 İLDE İFTAR SAATLERİ

    • Adana: 19:08

    • Adıyaman: 18:57

    • Afyonkarahisar: 19:28

    • Ağrı: 18:39

    • Aksaray: 19:14

    • Amasya: 19:09

    • Ankara: 19:20

    • Antalya: 19:27

    • Ardahan: 18:41

    • Artvin: 18:45

    • Aydın: 19:39

    • Balıkesir: 19:40

    • Bartın: 19:23

    • Batman: 18:46

    • Bayburt: 18:51

    • Bilecik: 19:32

    • Bingöl: 18:49

    • Bitlis: 18:42

    • Bolu: 19:26

    • Burdur: 19:29

    • Bursa: 19:35

    • Çanakkale: 19:46

    • Çankırı: 19:17

    • Çorum: 19:12

    • Denizli: 19:34

    • Diyarbakır: 18:49

    • Düzce: 19:27

    • Edirne: 19:46

    • Elazığ: 18:54

    • Erzincan: 18:53

    • Erzurum: 18:46

    • Eskişehir: 19:29

    • Gaziantep: 19:00

    • Giresun: 18:59

    • Gümüşhane: 18:54

    • Hakkari: 18:35

    • Hatay: 19:05

    • Iğdır: 18:35

    • Isparta: 19:28

    • İstanbul: 19:36

    • İzmir: 19:42

    • Kahramanmaraş: 19:02

    • Karabük: 19:22

    • Karaman: 19:17

    • Kars: 18:39

    • Kastamonu: 19:17

    • Kayseri: 19:09

    • Kırıkkale: 19:17

    • Kırklareli: 19:44

    • Kırşehir: 19:144

    • Kilis: 19:01

    • Kocaeli: 19:32

    • Konya: 19:20

    • Kütahya: 19:31

    • Malatya: 18:57

    • Manisa: 19:41

    • Mardin: 18:47

    • Mersin: 19:11

    • Muğla: 19:36

    • Muş: 18:45

    • Nevşehir: 19:12

    • Niğde: 19:11

    • Ordu: 19:01

    • Osmaniye: 19:05

    • Rize: 18:50

    • Sakarya: 19:30

    • Samsun: 19:07

    • Siirt: 18:42

    • Sinop: 19:12

    • Sivas: 18:03

    • Şanlıurfa: 18:55

    • Şırnak: 18:40

    • Tekirdağ: 19:42

    • Tokat: 19:05

    • Trabzon: 18:53

    • Tunceli: 18:53

    • Uşak: 19:33

    • Van: 18:37

    • Yalova: 19:35

    • Yozgat: 19:12

    • Zonguldak: 19:25

    İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri... #1


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Mete Horozoğlu'nun yeni imajı
    Magazin

    Mete Horozoğlu'nun yeni imajı

    WhatsApp fotoğraflar ve sohbet geçmişi kalıcı olarak nasıl silinir
    Teknoloji

    WhatsApp fotoğraflar ve sohbet geçmişi kalıcı olarak nasıl silinir

    Görüş Bildir