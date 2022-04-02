Haberler

Ramazan Haberleri

İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri...

İmsakiye 2022: 2 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri...

Ramazan'ın ilk orucunu tamamlamak için iftar sofrasına oturacak olan müslümanlar, "iftar vakti saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte illere göre 2 Nisan akşam ezanı ve iftar saatleri...