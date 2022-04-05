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İmsakiye 2022: 5 Nisan teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri...

İmsakiye 2022: 5 Nisan teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri...

Ramazan ayında kılınan teravih için Müslüman alemi her akşam camilerin yolunu tutuyor. Bu vesileyle 2022 yılı imsakiyesi de araştırılıyor. Peki 5 Nisan Salı teravih namazı ne zaman, saat kaçta?