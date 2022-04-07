İmsakiye 2022: 7 Nisan teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri...

Teravih namazı için için camilerin yolunu tutacak olanlar, imsakiyeyi araştırıyor. Peki 7 Nisan Perşembe teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler, iftar sofralarında buluşuyor.

Teravih namazı ise iftarın ardından eda edilecek. Milyonlarca müslüman, bu akşam da camilerin yolunu tutacak.

2022 imsakiyesi ise sahur, imsak ve iftar vakitlerini öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Teravih namazına gidecek olanlar, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor.

Teravih namazı 7 Nisan Pereşembe günü (bu akşam) yatsı namazından sonra kılınacak.

Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte illerin yatsı vakitleri 2022...

7 NİSAN 2022 81 İLDE TERAVİH SAATLERİ