Kadir suresinin okunuşu ve Türkçe meali

Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi, 'bin aydan daha hayırlı olan gece' anlamında, Kadir suresinde zikredilmektedir. Peki Kadir suresinin anlamı nedir? Kadir suresinin Türkçe anlamını sizler için derledik.

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi, 27 Nisan gecesinde ihya edilecek. Bu gecenin müjdesini Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de Kadir suresiyle veriyor. Peki Allah Kadir suresinde Kadir gecesiyle ilgili nelerden bahsediyor? İşte Kadir suresinin Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı...

Kadir suresinin okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir Suresinin Türkçe anlamı

Kadir Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad olmuştur.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. [krş. 2/185; 44/3]

2. Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin?

3. (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır.[1]

4. Melekler ve Rûh,[2] onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla kadar olacak hikmetli) her iş için iner de iner. [bk. 44/4]

5. O (gece), tanyeri ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)tir.