Kadri bilinmesi gereken en kıymetli gece: Kadir Gecesi

Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı gece olarak Rabbimiz tarafından zikredilmiştir. Peki ne oldu da Yüce Allah Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı kıldı? Gelin beraber öğrenelim.

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen ve Peygamber Efendimiz’in ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -sellallahü aleyhi ve sellem-‘e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Kadir gecesi, Kadri bilinmesi gereken en kıymetli gecelerdendir.

Kadir Gecesi neden önemli?

Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur:

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner.

Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)

Yüce dinimizin tarihinde olduğu kadar Müslümanların hayatlarında da yüksek bir yeri ve değeri olan Kadir Gecesi’nin zamanı değilse de kıymeti bu sûre ile bizlere tanıtılmıştır. Hidayet rehberimiz olan Kur’ân-ı Kerîm’in bu gece indirilmeye başlaması, meleklerle Ruh’un bu gece yeryüzüne inmesi ve tan yeri ağarıncaya kadar bu gecenin tam bir esenlik ve selâmet olması Kadir Gecesi’nin başlıca özellikleridir.

Kur’an’ın indiği bu kutlu geceyi değerlendirmek bin aylık bir ömrü hayırla geçirmiş olmak yani bereketlendirmek anlamına gelmektedir.

Kadir gecesinin kesin olarak bilinmemesinin sebebi nedir?

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.

Bu gecenin şeref ve değerinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, hemen hemen Ramazan’ın her gecesini Kadir Gecesi’ymiş gibi değerlendirmeye çalışacaklardır. Bu da onların çok hayır kazanmasına vesile olacaktır.

“Meçhulde bereket vardır” sözünün anlamı da böylece gerçekleşmiş olacaktır. Nitekim âriflerden biri zaman ve insanın değerini belirtmek üzere “Her geceni Kadir bil; her geçeni Hızır bil” demiştir.

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi (44), 3)

Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi, bu âyette “kutlu (mübârek) bir gece” olarak tanıtılmaktadır. Bu âyetten anlaşıldığına göre Kadir Gecesi, Allah katında değerli bir gecedir. Kadri yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm işte böyle kadir ve kıymeti yüksek bir gecede indirilmiştir. Böylece o kıymetli gecenin şeref ve fazileti bir kat daha artmıştır.

Bu mübâarek gecede melekler ve Ruh nasıl yer yüzüne iniyor ve âdeta yeryüzü gökyüzü haline dönüşüyorsa, dünyaya yeni bir yön verecek ve dünyalılara dosdoğru yolu gösterecek olan Kur’ân-ı Kerîm de o gece indirilmeye başlanıyor. Bu tür olaylara sahne olan gecenin kıymetini bilmek artık o geceye sahip olan ümmet fertlerine yani biz Müslümanlara düşmektedir.