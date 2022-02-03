Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik

Kandil günleri, tıpkı bayramlar gibi iyilik yapmak için, sevdiklerimize ikramda bulunmak için birer fırsattır. Peki kandilde ne gibi iyilikler yapılabilir ? Sizler için güzel bir liste hazırladık...

Kandiller; ibadetin, iyiliğin, yardımlaşmanın günleridir. İyilik her zaman yapılmalı, insan her gün iyi olmalıdır fakat kandiller, bayramlar bu iyiliklere güzel bir zemin oluşturur. Peki kandillerde ne gibi iyilikler yapabiliriz? İşte Hz. Peygamber'in (s.a.v) de sünneti olan 10 iyilik...

SELAM VERMEK

Sevdiklerimize bir selam vermek, hal hatır sormak, hem onları hem bizi mutlu eder. Her bir selam iyilik hanemize yazılır. Gerek arayara, gerek mesaj atarak, yolda karşılaştığımızda, bir selamla dahi olsa sevdiklerimizi mutlu etmeyi başarmış oluruz.

HASTA ZİYARETİNDE BULUNMAK

Yaşlılara, hastalara, düşkünlere ziyarette bulunmak, onların duasını almak hem sünnet hem çok özel bir iyiliktir.

YOLDAKİ TAŞI KENARA İTMEK

Böyle iyilik mi olur dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat sizin fark ettiğiniz taşı başkası fark etmeyebilir. Yoldaki taşı kenara koyarak hiç tanımadığımız insanlara bile iyilikte bulunmuş oluruz. Hz. Peygamber (s.a.v), kendisine yapılacak iyilik soran birine, “Müslümanların yolundan onlara sıkıntı veren şeyleri kaldır.” buyurmuştur.

YETİMLERE SADAKA VERMEK

Bir kandil günü yapılabilecek en güzel iyilik, bir yetimin yüzünü güldürmek olabilir. Bir yetim ağladığında arş titrer. Yetim gülerse, dünya güler.

AİLEMİZİ SEVİNDİRMEK

İçinde mutlu olduğumuz aile, en kıymetli hazinemizdir. Anne ve babamıza, çocuklarımıza, bir demet çiçekle, bir kandil simidiyle, minik bir oyuncakla dahi olsa ikramda bulunmak yapılabilecek en güzel iyiliklerden biridir.

KOMŞUYA BİR TABAK ÇORBA YOLLAMAK

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" buyuran Peygamberimizin bu sözünü düstur edinerek komşuya yollayacağımız bir kap yemek, iyilik hanemize sevap olarak yazılacaktır.

GÜZEL KONUŞMAK

Mümin konuştuğu her kelimeye dikkat eder ve bir ortamda hayır konuşur, güzel kelimelerle kendini ifade eder. Bullunduğumuz ortamda güzel sözler söylemek bir iyiliktir.

KÖTÜLÜĞE ENGEL OLMAK

Gözünüzün önünde yapılan bir kötülük varsa, bunu iyiliğe çevirmek, engellemek bir iyiliktir.

HAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMAMAK

Aynı dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımız için bir kap mama, bir kap su alıp kapının önüne koymak, konuşamayan bu dostlarımızı mutlu eder, bizim için bir iyiliğe dönüşür. Allah'ın; 'Hayvanlar benim sessiz kullarımdır, onlar zulme sussalar da ahirette konuşacaklar' buyruğunu kulağımıza küpe edinmeli, daima hayvan dostlarımızı korumalıyız.

GÜLÜMSEMEK

Hz. Peygamber'in "Tebessüm etmek sadakadır." sözüne uyarak, karşılaştığımız herkese gülümseyerek bir iyilik yapmış oluruz.