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    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik

    Kandil günleri, tıpkı bayramlar gibi iyilik yapmak için, sevdiklerimize ikramda bulunmak için birer fırsattır. Peki kandilde ne gibi iyilikler yapılabilir ? Sizler için güzel bir liste hazırladık...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:34
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    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik

    Kandiller; ibadetin, iyiliğin, yardımlaşmanın günleridir. İyilik her zaman yapılmalı, insan her gün iyi olmalıdır fakat kandiller, bayramlar bu iyiliklere güzel bir zemin oluşturur. Peki kandillerde ne gibi iyilikler yapabiliriz? İşte Hz. Peygamber'in (s.a.v) de sünneti olan 10 iyilik...

    SELAM VERMEK

    Sevdiklerimize bir selam vermek,  hal hatır sormak, hem onları hem bizi mutlu eder. Her bir selam iyilik hanemize yazılır. Gerek arayara, gerek mesaj atarak, yolda karşılaştığımızda, bir selamla dahi olsa sevdiklerimizi mutlu etmeyi başarmış oluruz.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #1

    HASTA ZİYARETİNDE BULUNMAK

    Yaşlılara, hastalara, düşkünlere ziyarette bulunmak, onların duasını almak hem sünnet hem çok özel bir iyiliktir.

     

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #2

    YOLDAKİ TAŞI KENARA İTMEK

    Böyle iyilik mi olur dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat sizin fark ettiğiniz taşı başkası fark etmeyebilir. Yoldaki taşı kenara koyarak hiç tanımadığımız insanlara bile iyilikte bulunmuş oluruz. Hz. Peygamber (s.a.v), kendisine yapılacak iyilik soran birine,  “Müslümanların yolundan onlara sıkıntı veren şeyleri kaldır.” buyurmuştur.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #3

    YETİMLERE SADAKA VERMEK

    Bir kandil günü yapılabilecek en güzel iyilik, bir yetimin yüzünü güldürmek olabilir. Bir yetim ağladığında arş titrer. Yetim gülerse, dünya güler.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #4

    AİLEMİZİ SEVİNDİRMEK

    İçinde mutlu olduğumuz aile, en kıymetli hazinemizdir. Anne ve babamıza, çocuklarımıza, bir demet çiçekle, bir kandil simidiyle, minik bir oyuncakla dahi olsa ikramda bulunmak yapılabilecek en güzel iyiliklerden biridir.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #5

    KOMŞUYA BİR TABAK ÇORBA YOLLAMAK

    "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" buyuran Peygamberimizin bu sözünü düstur edinerek komşuya yollayacağımız bir kap yemek, iyilik hanemize sevap olarak yazılacaktır.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #6

    GÜZEL KONUŞMAK

    Mümin konuştuğu her kelimeye dikkat eder ve bir ortamda hayır konuşur, güzel kelimelerle kendini ifade eder. Bullunduğumuz ortamda güzel sözler söylemek bir iyiliktir.

    KÖTÜLÜĞE ENGEL OLMAK

    Gözünüzün önünde yapılan bir kötülük varsa, bunu iyiliğe çevirmek, engellemek bir iyiliktir.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #7

    HAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMAMAK

    Aynı dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımız için bir kap mama, bir kap su alıp kapının önüne koymak, konuşamayan bu dostlarımızı mutlu eder, bizim için bir iyiliğe dönüşür. Allah'ın; 'Hayvanlar benim sessiz kullarımdır, onlar zulme sussalar da ahirette konuşacaklar' buyruğunu kulağımıza küpe edinmeli, daima hayvan dostlarımızı korumalıyız.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #8

    GÜLÜMSEMEK

    Hz. Peygamber'in "Tebessüm etmek sadakadır." sözüne uyarak, karşılaştığımız herkese gülümseyerek bir iyilik yapmış oluruz.

    Kandilde yapabileceğiniz 10 iyilik #9


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