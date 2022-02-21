Ramazan 2022: İlk sahur ne zaman, hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Ramazan 2022: İlk sahur ne zaman, hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Müslümanların hasretle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan geliyor... İlk sahur ne zaman, saat kaçta? sorusu ise gündemdeki yerini aldı. Peki ilk sahura ne zaman, hangi gece kalkılacak?

Ramazan'a sayılı günler kala, vatandaşların araştırmaları da hız kazandı.

Bu yıl Nisan ayında idrak edilecek olan on bir ayın sultanı Ramazan'da ibadetler yerine getirilecek, eller semaya açılacak, oruçlar tutulacak.

Vatandaşlar, aynı zamanda ilk sahur ne zaman, saat kaçta sorusunu da araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan 2022 takvimine göre ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

Peki bu yıl ilk sahur ne zaman, hangi gece? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...

İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GECE?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulacak.

İlk iftar akşam ezanının okunması ile 2 Nisan akşamı açılacak.

2022 İLK İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA? (İSTANBUL, ANKARA İZMİR)

İstanbul’da bu yıl ilk imsak vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:12 olacak. İstanbul’da 2022 yılının ilk iftarı ise saat 19:36’da yapılacak.

İzmir için ilk imsak vakti 05:25 olacak. Aynı gün İzmir’deki ilk iftar vakti ise 19:42 olacak.

İlk oruç için Ankara’da ilk imsak vakti 04:59 olacak. 2022 yılının ilk orucunu Ankara’da açacak olanlar 19:20’de iftar yapacaklar.